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Politică

Amenințările cu bombă din avioane, lansate de „Luptătorii Statului Masculin”, o grupare extremistă rusă: „Intenționăm să vă anihilăm”

a Scris de aniela manolea
Amenințările cu bombă din avioane, lansate de „Luptătorii Statului Masculin”, o grupare extremistă rusă: „Intenționăm să vă anihilăm”
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Alertele cu bombă din zborurile din Helsinki și Dublin cu destinația Roma Fiumicino de joi, 5 noiembrie, au fost lansate de un grup radical rusesc, care își spune „Luptători pentru Statul Masculin”. „Regimul vostru feminist își va aminti asta pentru totdeauna”, au transmis autorii presei italiene.

Sursa: Ziare

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