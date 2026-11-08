„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie”. Trump dă asigurări că republicanii se vor întoarce „mai mari și mai puternici”

Preşedintele american Donald Trump crede că Statele Unite au făcut „un pas uriaş înapoi în istorie” odată cu înfrângerea republicanilor săi în faţa democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului, promiţând în acelaşi timp că republicanii se vor întoarce „mai mari şi mai puternici ca niciodată”, relatează AFP.

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