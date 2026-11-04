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Politică

"America i-a dat peste bot lui Trump" - Tudor Chirilă iese pe scenă după înfrângerea republicanilor

r Scris de redactor, remus vlad
"America i-a dat peste bot lui Trump" - Tudor Chirilă iese pe scenă după înfrângerea republicanilor
Aosom
Artistul Tudor Chirilă a reacționat miercuri, la înfrângerea republicanilor în alegerile parlamentare din SUA, lansând un atac puternic la adresa președintelui Donald Trump

Sursa: Stiri Pe Surse

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