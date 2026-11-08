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Politică

„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi”. Traian Băsescu nu vrea ca România să plătească pentru militarii SUA staționați la în țara noastră

a Scris de adrian ilie
„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi”. Traian Băsescu nu vrea ca România să plătească pentru militarii SUA staționați la în țara noastră
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Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la România TV, că țara noastră nu ar trebui să plătească pentru a menține prezența militară americană la nivelul actual, spunând că suma anuală de 15.000 de dolari preconizată pentru fiecare militar SUA ar putea fi folosită pentru instruirea soldaților români. „Decât să dea 15.000 de dolari de soldat …

Sursa: Hotnews

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