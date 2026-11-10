Americanii s-au răzgândit după jumătate de secol: nu mai susțin pedeapsa cu moartea

Un sondaj din SUA arată că pedeapsa cu moartea nu mai beneficiază de susținerea majorității americanilor, pentru prima dată din 1971. Susținerea pentru pedeapsa capitală este în scădere în SUA de ani de zile, pe fondul unor îngrijorări legate de aspecte precum echitatea și prejudecățile rasiale.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗