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Politică

Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu David Tafuri, fost consilier de campanie pe politica externă al lui Obama

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu David Tafuri, fost consilier de campanie pe politica externă al lui Obama
Aosom
Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu David Tafuri, specialist în drept internațional și fost consilier de campanie pe politică externă al lui Barack Obama, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite și ce ar putea însemna acestea pentru Ucraina. În cadrul discuției, Tafuri a explicat că democrații vor încerca să pună mai multă presiune asupra președintelui Donald Trump pentru reluarea ajutorului militar și financiar acordat Kievului. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă ar putea refuza unele dintre măsurile cerute de Congres.

Sursa: Realitatea

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