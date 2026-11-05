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Politică

Ana Maria Păcuraru: Campania pentru Casa Albă din 2028 a început a doua zi după alegeri. Nu a pornit-o opoziția, ci chiar vicepreședintele lui Donald Trump

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru: Campania pentru Casa Albă din 2028 a început a doua zi după alegeri. Nu a pornit-o opoziția, ci chiar vicepreședintele lui Donald Trump
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După înfrângerea care le-a luat republicanilor ambele camere ale Congresului, JD Vance a spus public ce mulți din partid evitau să spună: alegătorii lui Trump au venit la vot, dar au votat cu democrații. Ce le-ar cere ei republicanilor ca să se întoarcă? Oprirea războiului cu Iranul, prețuri mai mici, „America First” și o altă relație cu Israelul. Verdictul lui e fără echivoc: am pierdut din cauza războiului. Și a mers mai departe: cine crede că pierderea Senatului a meritat acest preț să o spună deschis.

Sursa: Realitatea

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