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Politică

Ana Maria Păcuraru: Paradoxul fiscal al nopții americane

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru: Paradoxul fiscal al nopții americane
Aosom
Ironia nopții electorale americane e una fiscală. În ultimii ani, marile companii au plecat din California în Texas după o formulă simplă: peste 13% impozit pe venit pentru cei mai bogați într-un stat, zero în celălalt. Așa s-au mutat Tesla, Chevron, Charles Schwab, iar mai nou chiar și Public Storage.

Sursa: Realitatea

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