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Politică

Ana Maria Păcuraru: Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un musulman va intra în Senatul american

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru: Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un musulman va intra în Senatul american
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Abdul El-Sayed are 42 de ani, este fiul unor imigranți egipteni, medic de formare și fost oficial în sănătatea publică. A câștigat într-unul dintre statele decisive ale Americii, un stat pe care Trump îl luase acum doi ani.

Sursa: Realitatea

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