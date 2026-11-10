Ana Maria Păcuraru: Trump declară încheiat războiul cu Iranul, dar menține blocada economică: „Finalul” conflictului rămâne incert
Sursa: RealitateaCitește mai departe la sursa originală
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