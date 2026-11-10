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Politică

Ana Maria Păcuraru: Trump declară încheiat războiul cu Iranul, dar menține blocada economică: „Finalul” conflictului rămâne incert

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru: Trump declară încheiat războiul cu Iranul, dar menține blocada economică: „Finalul” conflictului rămâne incert
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Donald Trump susține că Iranul este practic învins din punct de vedere militar, însă conflictul este departe de a fi încheiat. Blocada navală și presiunea economică asupra Teheranului continuă, în timp ce liderii iranieni transmit mesaje contradictorii despre negocieri. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, explică ce se ascunde în spatele declarației lui Trump și cum se leagă evoluțiile din Orientul Mijlociu de reluarea negocierilor privind războiul din Ucraina.

Sursa: Realitatea

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