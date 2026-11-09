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Politică

Ana Maria Păcuraru: Ursula, contestată în Franța și Polonia. Ce aduce la București?

r Scris de realitatea.net
Ana Maria Păcuraru: Ursula, contestată în Franța și Polonia. Ce aduce la București?
Aosom
Ursula von der Leyen vine astăzi la București cu un mesaj despre securitatea Mării Negre, după atacurile rusești cu drone asupra navelor comerciale de lângă coasta noastră. Pe agendă sunt și bugetul european și aderarea Republicii Moldova. Numai că șefa Comisiei vine dintr-o Europă în care tot mai multe capitale îi contestă stilul. Două dintre ele sunt Franța și Polonia.

Sursa: Realitatea

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