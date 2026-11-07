Analiștii avertizează privind reacția lui Trump „dacă este provocat și pus la colț”, după reconfigurarea Congresului SUA

Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la urne în această săptămână l-au lăsat pe preşedintele Donald Trump într-o poziţie slăbită la Washington şi îl expun la o supraveghere legislativă mai strictă şi la o analiză mai minuţioasă a agendei sale. Însă în ceea ce priveşte politica externă, el poate rămâne neclintit, scrie Reuters.

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