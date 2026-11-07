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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Analiștii avertizează privind reacția lui Trump „dacă este provocat și pus la colț”, după reconfigurarea Congresului SUA

l Scris de loredana bancăș
Analiștii avertizează privind reacția lui Trump „dacă este provocat și pus la colț”, după reconfigurarea Congresului SUA
Aosom
Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la urne în această săptămână l-au lăsat pe preşedintele Donald Trump într-o poziţie slăbită la Washington şi îl expun la o supraveghere legislativă mai strictă şi la o analiză mai minuţioasă a agendei sale. Însă în ceea ce priveşte politica externă, el poate rămâne neclintit, scrie Reuters.

Sursa: Digi24

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