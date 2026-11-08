 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează aproape deloc

e Scris de e-politic ro
Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează aproape deloc
Aosom
Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la alegerile din aceasta saptamana l-au lasat pe presedintele Donald Trump intr-o pozitie slabit

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech