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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează pe plan extern

m Scris de mihai cistelican
Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează pe plan extern
Aosom
Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la urne în această săptămână l-au lăsat pe preşedintele Donald Trump într-o poziţie slăbită.

Sursa: Stiri Pe Surse

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