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Politică

Analiză AFP: Banii lui Elon Musk nu au putut salva republicanii. Cum a fost învins Trump, în ciuda finanțărilor uriașe

v Scris de vlad dobrea
Analiză AFP: Banii lui Elon Musk nu au putut salva republicanii. Cum a fost învins Trump, în ciuda finanțărilor uriașe
Aosom
Înfrângerea lui Donald Trump şi a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului este şi cea a lui Elon Musk şi a finanţărilor masive a campaniei lor menite să influenţeze votanţii, relatează AFP într-o analiză.

Sursa: Stirile Pro.tv

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