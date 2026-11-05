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Politică

Anca Alexandrescu demască jocurile liderilor politici: „Simion încearcă să păcălească că lucrează pentru popor!”

r Scris de realitatea.net
Anca Alexandrescu demască jocurile liderilor politici: „Simion încearcă să păcălească că lucrează pentru popor!”
Aosom
Anca Alexandrescu face noi dezvăluiri despre jocurile politice de la vârful AUR și lansează acuzații la adresa lui George Simion. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că liderul AUR ar acționa în tandem cu Victor Ponta și cu mai multe personaje influente din politica românească, urmărind obținerea unor funcții importante în instituțiile statului, inclusiv la conducerea Serviciilor Secrete.

Sursa: Realitatea

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