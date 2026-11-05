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Politică

Anca Alexandrescu: ”Domnul Simion este prieten cu domnul Ciolacu. Nu se întreabă nimeni de ce n-a avut niciun fel de comentariu despre opulența botezului?”

r Scris de realitatea.net
Anca Alexandrescu: ”Domnul Simion este prieten cu domnul Ciolacu. Nu se întreabă nimeni de ce n-a avut niciun fel de comentariu despre opulența botezului?”
Aosom
Anca Alexandrescu i-a criticat pe George Simion și Victor Ponta, lansând acuzații privind relațiile dintre cei doi și posibile înțelegeri politice. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS a vorbit și despre organizarea protestului susținătorilor lui Călin Georgescu, dar și despre presupusele negocieri dintre liderul AUR și Marcel Ciolacu.

Sursa: Realitatea

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