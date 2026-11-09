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Politică

Anca Alexandrescu, după vizita Ursulei von der Leyen: „Nu ne mai interesează politicile voastre distructive care au adus Europa la ceea ce este astăzi. Un haos”

r Scris de realitatea.net
Anca Alexandrescu, după vizita Ursulei von der Leyen: „Nu ne mai interesează politicile voastre distructive care au adus Europa la ceea ce este astăzi. Un haos”
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Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa clasei politice, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, de la Realitatea PLUS. În editorialul său, jurnalista a comentat evoluțiile din PSD, declarațiile președintelui Nicușor Dan, activitatea premierului Ilie Bolojan și tensiunile din zona opoziției, cu accent pe replicile lansate de George Simion.

Sursa: Realitatea

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