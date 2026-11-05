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Politică

Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: „În casa cărui lider PSD ați negociat postul de ministru de Externe pentru Ponta?”

r Scris de redacția jurnalul
Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: „În casa cărui lider PSD ați negociat postul de ministru de Externe pentru Ponta?”
Aosom
Anca Alexandrescu lansează un nou atac la adresa liderului AUR, George Simion, și îl provoacă să explice presupusele negocieri politice purtate cu Marcel Ciolacu și alți lideri PSD.

Sursa: Jurnalul Ro

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