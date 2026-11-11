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Politică

Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog care i-a făcut întreruperea de sarcină, dus la audieri

l Scris de luiza moldovan
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog care i-a făcut întreruperea de sarcină, dus la audieri
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Un medic ginecolog din județul Gorj este vizat de o anchetă penală care vizează împrejurările în care o adolescentă, abuzată sexual în mod repetat de propriul tată, ar fi făcut o întrerupere de sarcină. Este vorba despre Damian Dițescu, medic coordonator al Secției de Ginecologie de la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, care are și un cabinet privat în Târgu Jiu.

Sursa: Mediafax Ro

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