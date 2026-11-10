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Politică

Anchetă Snoop: Șeful SPP ar fi donat vila către fiul său chiar înainte de depunerea declarației de avere, după ce și-ar fi extins masiv domeniul

m Scris de maria zărnescu
Anchetă Snoop: Șeful SPP ar fi donat vila către fiul său chiar înainte de depunerea declarației de avere, după ce și-ar fi extins masiv domeniul
Aosom
Lucian Pahonțu și-ar fi extins proprietatea de patru ori, dar nu ar fi trecut schimbările în declarațiile de avere. Extinderea proprietății șefului SPP ar fi fost posibilă prin achiziții și donații între membrii familiei, însă fără a fi transparentă în documentele oficiale, după cum arată o anchetă publicată de Snoop.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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