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Politică

Anchetele „Mykonos” și Bolojan–Tănăsescu, încheiate fără clarificări. Senatul a adoptat rapoartele finale.

v Scris de valentina prelipcean(
Anchetele „Mykonos” și Bolojan–Tănăsescu, încheiate fără clarificări. Senatul a adoptat rapoartele finale.
Aosom
Senatul a adoptat luni, 9 noiembrie, rapoartele finale ale anchetelor privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, precum și deplasarea judecătorului constituțional Cristian Deliorga la Mykonos cu un avion privat.

Sursa: Monitorul Cluj

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