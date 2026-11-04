Andreea Bănică, mărturisiri despre plecarea fiicei sale de acasă. „Nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Sunt conștientă”

Andreea Bănică a vorbit deschis despre dinamica din familia sa și despre legătura specială pe care o are cu fiica ei, Sofia. Adolescenta, în vârstă de 17 ani, se apropie cu pași repezi de majorat, iar asemănarea izbitoare cu mama sa atrage frecvent privirile celor din jur, cele două fiind adesea percepute mai degrabă ca surori decât ca mamă și fiică.

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