Andreea Tonciu, criticată dur după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că sunt sedate

Andreea Tonciu a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din vacanța petrecută recent în Dubai, însă unele imagini au stârnit controverse în rândul internauților. Vedeta apare alături de animale sălbatice, iar mai mulți urmăritori au criticat-o, susținând că acestea ar fi fost sedat

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