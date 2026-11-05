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Politică

Andrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles

b Scris de bogdan bodea
Andrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles
Aosom
Fostul ministru de Externe Andrei Marga lansează acuzații grave la adresa autorităților române și sugerează că acțiunile îndreptate împotriva lui Călin Georgescu ar avea în spate influențe venite de la Bruxelles. Marga vorbește, în cadrul emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, despre o adevărată tehnică de eliminare a unor persoane incomode, pusă în aplicare prin […]

Sursa: Gandul

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