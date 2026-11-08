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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Anexele din curte, la minimum 60 de centimetri de hotar. Când îți trebuie acordul vecinului sau autorizație (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Anexele din curte, la minimum 60 de centimetri de hotar. Când îți trebuie acordul vecinului sau autorizație (Cotidianul)
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Codul civil cere, ca regulă generală, cel puțin 60 de centimetri între o construcție și linia de (…)

Sursa: Ziar.com

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