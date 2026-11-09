„Angajamentul” făcut de Luca Niculescu la întâlnirea cu Ursula von der Leyen, „într-un moment de provocări economice și de securitate tot mai mari”

Premierul Luca Niculescu a declarat că vizita făcută luni la București de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „este încă o expresie a determinării noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care urmează”. Niculescu a spus că vizita Ursulei von der Leyen s-a concretizat „într-un moment de provocări economice și …

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