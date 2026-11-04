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Politică

„Angajați-vă avocați!”. Democrații pregătesc anchete privind activitățile administrației Trump

n Scris de narcis ghiurca
„Angajați-vă avocați!”. Democrații pregătesc anchete privind activitățile administrației Trump
Aosom
Robert Garcia, congresmanul democrat care urmează să devină viitorul președinte al Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților a SUA, le-a transmis republicanilor un mesaj format din două cuvinte: „Angajați-vă avocați!”

Sursa: Adevarul

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