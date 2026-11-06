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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Angajații INS au câștigat în instanță, dar Guvernul amână plata! AUR cere respectarea hotărârilor judecătorești și achitarea restanțelor salariale!

l Scris de loredana codruț
Angajații INS au câștigat în instanță, dar Guvernul amână plata! AUR cere respectarea hotărârilor judecătorești și achitarea restanțelor salariale!
Aosom
Statul pierde în instanță, dar refuză să își achite la timp obligațiile față de propriii angajați! Salariații Institutului Național de Statistică (INS) reclamă neplata unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, în timp ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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