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Politică

Angajații INS protestează în fața Ministerului Finanțelor. Cer plata salariilor care au fost câștigate în instanță

t Scris de tiberiu vasile
Angajații INS protestează în fața Ministerului Finanțelor. Cer plata salariilor care au fost câștigate în instanță
Aosom
Angajații Institutului Național de Statistică protestează miercuri în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de neplata unor drepturi salariale câștigate în instanță și de inechitățile din sistemul de salarizare.

Sursa: Dcnews

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