Conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ridică întrebări privind independența administrativă a instituției. Un vicepreședinte deține funcții de conducere în PNL, un altul a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, iar la Ilfov atribuțiile unui comisar-șef adjunct sunt exercitate prin delegare. Declarațiile de interese, documentele ANPC și comunicatele Direcției Naționale Anticorupție confirmă […] The post ANPC după Piedone: funcții politice, dosare DNA și multe semne de întrebare appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații Citește mai departe la sursa originală ↗