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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

ANPC după Piedone: funcții politice, dosare DNA și multe semne de întrebare

d Scris de dănilă chirovici
ANPC după Piedone: funcții politice, dosare DNA și multe semne de întrebare
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Conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ridică întrebări privind independența administrativă a instituției. Un vicepreședinte deține funcții de conducere în PNL, un altul a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, iar la Ilfov atribuțiile unui comisar-șef adjunct sunt exercitate prin delegare. Declarațiile de interese, documentele ANPC și comunicatele Direcției Naționale Anticorupție confirmă […] The post ANPC după Piedone: funcții politice, dosare DNA și multe semne de întrebare appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații

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