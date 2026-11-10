ANRE a retras licența unei companii de furnizare a energiei electrice, după ce nu a găsit pe nimeni la sediu: „Luni de zile, societatea nu a răspuns la e-mailuri și adrese”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat marți, 10 noiembrie, că a retras licența societății IBN Energy SRL pentru că furnizorul de energie nu a putut fi găsit la sediu şi nu a răspuns la e-mailuri sau notificări luni de zile. Mai mult, garanția financiară obligatorie, de 3,5 milioane de lei, nu a fost constituită până la termenul-limită.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗