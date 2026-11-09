„Antipatia puternică” față de Israel. Noua explicație a lui Trump pentru înfrângerea republicanilor

Președintele american Donald Trump a pus înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, între altele, pe seama unei „antipatii puternice” a americanilor față de Israel, aliat apropiat al administrației sale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru emisiunea 60 Minutes, difuzată duminică de CBS News.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗