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Politică

„Antipatia puternică” față de Israel. Noua explicație a lui Trump pentru înfrângerea republicanilor

r Scris de redacția jurnalul
„Antipatia puternică” față de Israel. Noua explicație a lui Trump pentru înfrângerea republicanilor
Aosom
Președintele american Donald Trump a pus înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, între altele, pe seama unei „antipatii puternice” a americanilor față de Israel, aliat apropiat al administrației sale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru emisiunea 60 Minutes, difuzată duminică de CBS News.

Sursa: Jurnalul Ro

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