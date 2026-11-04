Autotitățile județene au ales să pună punct Anului Brâncuși cu un spectacol de anvergură organizat la începutul lui decembrie în municipiul reședință de județ, la Teatrul Național Marin Sorescu. Consiliul Județean Dolj a demarat procedura de achiziție publică pentru serviciile de organizare a evenimentului, programat pentru data de 4 decembrie, iar mai marii județului nu […] The post „Anul Brâncuși”, spectacol de final la TNC appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗