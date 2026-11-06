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Politică

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Simina Tănăsescu avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale pentru democrație

e Scris de e-politic ro
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Simina Tănăsescu avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale pentru democrație
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Președinta Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Simina Tanasescu, a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și despre p

Sursa: Ziuanews.ro

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