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Anunț de solicitare aviz de gospodărire a apelor Comuna Berceni (II)

z Scris de ziarul de ploiești
Anunț de solicitare aviz de gospodărire a apelor Comuna Berceni (II)
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INFORMARE PUBLICĂ Aceasta informare este efectuată de Comuna Berceni, cu sediul în judetul Prahova, comuna Berceni, sat Berceni, strada Profesor Voicu Ion nr. 58, telefon 0244/ 470588, ce intenţionează să solicite de la SGA Prahova aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfășurarea activităţii de EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE , localizată în COMUNA BERCENI, […] Articolul Anunț de solicitare aviz de gospodărire a apelor Comuna Berceni (II) apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit

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