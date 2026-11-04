INFORMARE PUBLICĂ Aceasta informare este efectuată de Comuna Berceni, cu sediul în judetul Prahova, comuna Berceni, sat Berceni, strada Profesor Voicu Ion nr. 58, telefon 0244/ 470588, ce intenţionează să solicite de la SGA Prahova aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfășurarea activităţii de EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE , localizată în COMUNA BERCENI, […] Articolul Anunț de solicitare aviz de gospodărire a apelor Comuna Berceni (II) apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit Citește mai departe la sursa originală ↗