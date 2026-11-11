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Politică

Anunț de ultimă oră pentru românii care au balcoanele închise. Ce spune ministrul Alexandru Stoica

d Scris de daniel mihai dragomir
Anunț de ultimă oră pentru românii care au balcoanele închise. Ce spune ministrul Alexandru Stoica
Aosom
Află ce se întâmplă cu locatarii care au balcoanele închise fără autorizație, în urma clarificărilor oficiale venite de la Ministerul Dezvoltării.

Sursa: Stiri Pe Surse

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