ANUNȚ UMANITAR! Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor!

La 5 ani, David încearcă să se ridice din cărucior când vede alți copii alergând. Paralizia cerebrală i-a schimbat copilăria, iar recuperarea lui depinde de terapii costisitoare David Bălmău are doar 5 ani și suferă de paralizie cerebrală, o afecțiune neurologică permanentă care îi afectează sever capacitatea de mișcare și autonomia. Nu poate merge singur, […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗