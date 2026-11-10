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Politică

ANUNȚ UMANITAR! Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor!

i Scris de iulian gavriluta
ANUNȚ UMANITAR! Un copil de 5 ani, o luptă cât o viață. David are nevoie de ajutor!
Aosom
La 5 ani, David încearcă să se ridice din cărucior când vede alți copii alergând. Paralizia cerebrală i-a schimbat copilăria, iar recuperarea lui depinde de terapii costisitoare David Bălmău are doar 5 ani și suferă de paralizie cerebrală, o afecțiune neurologică permanentă care îi afectează sever capacitatea de mișcare și autonomia. Nu poate merge singur, […]

Sursa: News Buzau

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