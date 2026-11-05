Anunțul premierului Luca Niculescu despre pensiile românilor: „Va exista o majorare în 2027”

Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor crește în 2027, însă nu a avansat, deocamdată, un procent pentru această majorare. Invitat la Antena 3 CNN, oficialul a explicat că autoritățile analizează în continuare situația economică și că pensionarii vor afla în scurt timp la ce creștere se pot aștepta. Întrebat dacă pensiile vor crește […]

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