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Politică

Anunțul premierului Luca Niculescu despre pensiile românilor: „Va exista o majorare în 2027”

s Scris de silviu bucataru
Anunțul premierului Luca Niculescu despre pensiile românilor: „Va exista o majorare în 2027”
Aosom
Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor crește în 2027, însă nu a avansat, deocamdată, un procent pentru această majorare. Invitat la Antena 3 CNN, oficialul a explicat că autoritățile analizează în continuare situația economică și că pensionarii vor afla în scurt timp la ce creștere se pot aștepta. Întrebat dacă pensiile vor crește […]

Sursa: Gandul

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