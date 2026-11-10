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Politică

Aproape 1,2 milioane de dolari, ascunși sub haine la granița Bulgariei. Șase persoane din Republica Moldova, reținute

n Scris de nicoleta nicolau
Aproape 1,2 milioane de dolari, ascunși sub haine la granița Bulgariei. Șase persoane din Republica Moldova, reținute
Aosom
Șase persoane din Republica Moldova, una și cu cetățenie română, au fost reținute în Bulgaria cu aproape 1,2 milioane de dolari ascunși sub haine.

Sursa: Stiri Pe Surse

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