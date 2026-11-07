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Politică

Aproape 1.500 de europeni riscă să-și piardă dreptul de ședere în Marea Britanie. Ministerul de Interne, dat în judecată

m Scris de mihaela ivăncică
Aproape 1.500 de europeni riscă să-și piardă dreptul de ședere în Marea Britanie. Ministerul de Interne, dat în judecată
Aosom
Ministerul de Interne britanic este dat în judecată după ce aproape 1.500 de cetățeni UE au fost privați de o parte sau de toate drepturile de ședere în Regatul Unit, fiind acuzat că a încălcat acordul post-Brexit.

Sursa: Stirile Pro.tv

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