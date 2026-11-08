Aproape 1.500.000 de români își serbează onomastica de Sfinții Mihail și Gavril. Ce tradiții se respectă și ce simbolizează lumânarea aprinsă

Creștinii îi celebrează astăzi, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor spre Rai. Aproximativ 1.500.000 milioane de români își sărbătoresc onomastica. Tot astăzi, credincioșii țin cont de tradiții și aprind lumânări aducătoare de belșug și protecție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗