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Politică

Aproape 200 de tineri, reținuți la Moscova, au primit citații de înrolare. Printre cei ridicați de poliție se aflau și minori

m Scris de mihaela ivăncică
Aproape 200 de tineri, reținuți la Moscova, au primit citații de înrolare. Printre cei ridicați de poliție se aflau și minori
Aosom
Autorităţile ruse au trimis citaţii de înrolare în armată majorităţii dintre cei aproape 200 de tineri reţinuţi sâmbătă seara în centrul Moscovei, potrivit relatărilor din presa locală de duminică.

Sursa: Stirile Pro.tv

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