Prezența la referendumul local organizat duminică, 8 noiembrie, în comuna Rășinari, pentru consultarea populației cu privire la exploatările miniere, a ajuns la 45,05% până la ora 18:15. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, 1.996 de persoane votaseră până la această oră, din totalul celor 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente. Dintre aceștia, 1.962 au votat […] The post Aproape 2.000 de oameni au votat la referendumul din Rășinari. Prezența a trecut de 45% la ora 18:15 appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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