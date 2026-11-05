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Politică

Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța: cea mai mare participare de la începutul valului de proteste

m Scris de marina constantinoiu
Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța: cea mai mare participare de la începutul valului de proteste
Aosom
Aproape 600.000 de protestatari se află astăzi pe străzile Franței, potrivit estimărilor recente ale Ministerului de Interne, ceea ce face din ziua de joi cea mai mare zi de proteste de la începutul actualului val de tulburări, din septembrie.

Sursa: Digi24

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