„Arcul de triumf” al lui Donald Trump, blocat temporar de un judecător federal. Ce controverse a stârnit proiectul

Un judecător federal din SUA a blocat temporar construcția arcului monumental de 72 de metri pe care Donald Trump vrea să-l ridice în Washington, în apropierea Cimitirului Național Arlington. Decizia a fost luată la scurt timp după ce o agenție federală aprobase proiectul, contestat de veterani și de mai mulți parlamentari, care susțin că monumentul ar afecta caracterul solemn al zonei și ar obstrucționa perspectivele asupra unor obiective istorice, potrivit BBC.

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