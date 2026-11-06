"Are șanse să fie prima președintă a României". Pe cine propune un lider USR pentru Cotroceni și ce calități are cea vizată. "Are alura, nervii, dracii care te apucă când vezi nedreptăți"

Senatorul USR Cristian Ghinea a dezvăluit că o susține pe fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, pentru o candidatură la alegerile prezidențiale, considerând că aceasta are profilul ideal pentru a deveni prima femeie președinte din istoria țării. Liderul politic afirmă că performanțele publice și determinarea parlamentarului o recomandă direct pentru Cotroceni, apreciind modul ferm în care aceasta reacționează în fața problemelor din administrație.

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