"Are șanse să fie prima președintă a României". Pe cine propune un lider USR pentru Cotroceni și ce calități are cea vizată. "Are alura, nervii, dracii care te apucă când vezi nedreptăți"
Sursa: ZiareCitește mai departe la sursa originală
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