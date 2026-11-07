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Politică

Argumentele care i-au făcut pe judecătorii Curții de Apel să prelungească arestul preventiv față de Călin Georgescu (motivare)

m Scris de matthew garvey
Argumentele care i-au făcut pe judecătorii Curții de Apel să prelungească arestul preventiv față de Călin Georgescu (motivare)
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Judecătorii Curții de Apel București subliniază, în motivarea prin care au decis prelungirea arestului preventiv față de Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile, că există un risc real ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să se sustragă urmăririi penale și că punerea acestuia în libertate ar presupune un risc real pentru ordinea publică.

Sursa: Digi24

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