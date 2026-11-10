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Politică

Arhitectura de securitate din Europa, pe agenda discuțiilor SUA - Rusia - Ucraina de la Abu Dhabi. Rolul NATO în regiune

i Scris de ioan-radu gava
Arhitectura de securitate din Europa, pe agenda discuțiilor SUA - Rusia - Ucraina de la Abu Dhabi. Rolul NATO în regiune
Aosom
SUA, Ucraina și aliații europeni au discutat la Abu Dhabi despre noua arhitectură de securitate a Europei postbelice și rolul NATO în prevenirea viitoarelor conflicte cu Rusia.

Sursa: Dcnews

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