Aripa dură de la Teheran, încurajată după eșecul electoral al lui Trump. Ambițiile Iranului în noile circumstanțe

Aripa conservatoare a regimului de la Teheran vrea ca, după înfrângerea Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului, să obțină concesii mai mari din partea SUA în cadrul unui acord de pace, scrie CNN. „Durii” iranieni speră chiar ca o nouă ordine regională în Orientul Mijlociu să-i favorizeze. A doua zi după alegerile din …

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